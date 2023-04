Arakawa & Co. Ltd., la prima azienda a sviluppare il rivoluzionario dispositivo di sospensione "ARAKAWA GRIP" - utilizzato in showroom di design, gallerie e musei d’arte - sarà protagonista del Fuorisalone di Milano. Il progetto “50GRIPS” nasce per celebrare il 50° anniversario dell'azienda con l’importante iniziativa firmata STUDIO BYCOLOR, guidato dalla designer Kaori Akiyama.



Almach Art Gallery ospiterà la suggestiva mostra "Less, Light, Local". Divisa in due sezioni, l'esposizione prevede una parte dedicata alla storia, ai prodotti e ai progetti più significativi del marchio, allestita con una rete di fili e pannelli espositivi in legno alle pareti.

La suggestiva installazione della prima sala sarà incentrata sull’innovativo progetto “NORI” dello studio di design We+ che, combinato al sistema di fili all'avanguardia "ARAKAWA GRIP", rappresenta una svolta sostenibile nel mondo del design.





Il fulcro del progetto è l'alga ITA NORI , un materiale resistente, leggero e sostenibile, che viene proposto come nuovo materiale del futuro.