Let's celebrate design planet

Durante la Design Week, il Crowne Plaza Milan City offre un'esperienza immersiva nel mondo del design presso il suo Pool Bar, accompagnata da un ricercato aperitivo Food&Drink.

Unisciti a noi per scoprire gli espositori, tra artisti e designer, per seguire il round table con Gianandrea Barreca, Giovanni La Varra, Alberto Cottarelli, Valentina Poppi e Giovanni Rivolta, e per goderti la musica dal vivo con una band d'eccellenza, che darà vita a un entusiasmante open jam.



Info&Reservation: +39 335 5290025