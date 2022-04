Let's sparkling

L’8 maggio dalle 16:00 alle 23:00

Un pomeriggio spumeggiante come Milano in primavera!



Con Eleonora Ghilardi, artista e artigiana orafa, abbiamo pensato di inaugurare così la bella stagione dei terrazzi estivi. Una serata di spensieratezza dove la bollicina regna sovrana. Eleonora porterà da noi la sua splendida collezione dì gioielli “Sparkling”, tra cui anelli, orecchini, pendenti e bracciali a tema di perlage, pezzi unici da ammirare o da indossare. In quest’occasione proponiamo un’inedita lista di bolle al calice, dai giocosi PetNat, a Metodo Classico italiani, a Cremant e Champagne!



E poi, dulcis in fundo, vi presentiamo in esclusiva i pochi pezzi dei gioiellini che Eleonora Ghilardi ha creato per Wine Witness con il Cuore nel Calice.