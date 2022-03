La lettura di Dante con le musiche di Ennio Morricone

Venerdì 25 marzo, data che gli studiosi indicano come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, si celebra in Italia il Dantedì: la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 dal Consiglio dei ministri.

Tra le numerose iniziative organizzate in Italia e all’estero dalle scuole, dagli studenti e dalle istituzioni culturali per ricordare il Sommo Poeta, Dante tornerà idealmente in Cattedrale con Dantedì in Duomo: un evento speciale dedicato alla sua immortale opera.

L'evento vede la direzione artistica del regista e attore Massimiliano Finazzer Flory.

L'evento

L'evento rappresenta un grande valore culturale e artistico, con la lettura del XXVI canto dell’Inferno, il I del Purgatorio e il XXXIII del Paradiso, introdotta da un saluto dell’Arciprete della Cattedrale Mons. Gianantonio Borgonovo. Mons. Marco Ballarini, Prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, introdurrà il Paradiso con una lectio magistralis dedicata all’ultima cantica del poema dantesco.

La lettura sarà intervallata da musiche di Johann Sebastian Bach e di Ennio Morricone.