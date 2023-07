Lexus presenta in anteprima il suv Lbx con un grande evento gratuito

Per celebrare il lancio del nuovo SUV compatto LBX, Lexus organizzerà quattro esclusivi pop-up events in differenti città europee

? Si parte il 19 e il 20 luglio con il primo evento che porterà a Milano il concetto di CAR WASH, rivisitando il classico autolavaggio per trasformarlo in uno spazio rigenerante e immersivo nel cuore della città

? Le installazioni si ispirano allo stile e all'artigianato Takumi, valori fondanti del brand e cardini del modello LBX

? LBX è un crossover compatto rivoluzionario con tutta la qualità Lexus per un’esperienza premium senza compromessi

Everyday Extraordinary: nuovo Lexus LBX rende tutti i giorni straordinari elevando l’esperienza di guida nella vettura Lexus più piccola di sempre. LBX - acronimo di Lexus Breakthrough Crossover - è infatti un SUV compatto che estende il fascino del marchio Lexus a un nuovo territorio di mercato, in cui il lusso autentico viene offerto in un’auto di dimensioni ridotte senza rinunciare al design e alla tecnologia che contraddistinguono il brand.

Per celebrare questo lancio, Lexus ha in programma quattro eventi esclusivi in Europa, ognuno a tema, per dare risalto a LBX e alle sue caratteristiche “extraordinary”. Il primo di questi pop-up events aperti al pubblico si svolgerà a Milano, città simbolo di moda e stile riconosciuta a livello mondiale, presso Palazzo Bovara, dove il nuovo LBX verrà esposto in anteprima nazionale.

La corte di questo lussuoso palazzo milanese farà da cornice ad un’installazione multisensoriale che rivisita il concetto tradizionale di autolavaggio e inviterà gli ospiti a immergersi in uno spazio ispirato a LBX. Il Car Wash in stile Lexus, infatti, non è progettato per le auto bensì per le persone. Incarnando l'ospitalità Omotenashi - valore cardine del brand - l'evento permetterà agli ospiti di rilassarsi ed evadere dalla calura estiva della città.

Ognuno dei componenti di questa installazione si concentrerà sulle fasi di un classico autolavaggio, interpretate in chiave Lexus.

Partendo dallo spazio 'Soak’, gli ospiti potranno passeggiare in tranquillità per attraversare una serie di strutture, con l’illusione di passare attraverso un getto d’acqua pur rimanendo completamente asciutti. Nel mix di colori e forme rinfrescanti che si riverseranno sul pavimento, sarà possibile godere di una sensazione rilassante, come stare all’interno di una macchina in un autolavaggio.

Nell’area ‘Spray’, una serie di archi nebulizzanti indirizzeranno piccoli spruzzi rinfrescanti sui passanti, dando sollievo dal calore estivo.

Nell’area ‘Scent", la parola d’ordine sarà relax: quest’area racchiuderà un giardino zen curato nei minimi dettagli per richiamare l'eredità giapponese di Lexus. Circondati dall'ambiente naturale di una vegetazione lussureggiante, sarà possibile vivere un'esperienza meditativa e prendersi una pausa dalla vita frenetica della città.

L’esperienza sensoriale si concluderà con una bevanda rinfrescante o un classico caffè presso la Lexus Lounge, dove ci sarà la possibilità di ammirare il nuovo Lexus LBX su uno sfondo dinamico composto da materiale fluttuante.

"Questa esperienza immersiva a Milano farà vivere a pieno lo spirito di LBX ed è la perfetta dimostrazione della filosofia Make Everyday Extraordinary”, commenta Tommaso Grassi, Head of Customer Experience and Communications di Lexus Europe. “Abbiamo scelto di organizzare questo evento in piena estate per mostrare le straordinarie sensazioni generate a bordo di LBX. L’ultimo nato in Casa Lexus è un modello di riferimento per il brand, che offre un nuovo punto di ingresso alla nostra gamma di SUV, rendendo il brand Lexus accessibile ad un numero di clienti sempre maggiore in Europa".

L'evento sarà aperto al pubblico a Palazzo Bovara (Corso Venezia, 51) il 19 e 20 luglio, con un'anteprima esclusiva per i media il 18 luglio.

Sarà possibile prenotare gratuitamente un biglietto per i giorni aperti al pubblico.

Gli eventi dedicati a LBX proseguiranno nella seconda metà del 2023 in tutta Europa, per continuare a rendere Everyday Extraordinary.

Informazioni su LBX:

Il nuovo Lexus LBX Full Hybrid è la Lexus più piccola di sempre, ma merita pienamente il suo status di modello di riferimento, che rappresenterà un momento di svolta per il marchio in Europa ed un nuovo punto di accesso al brand.