Lezione conoscitiva, scuola per attori energia in azione

Il percorso è dedicato ad appassionati dell’arte teatrale, con un minimo di formazione precedente.



Il percorso dell’attore prevede training, improvvisazione e lavoro creativo.

Il training è un campo di libertà in cui sviluppare presenza scenica, trovare diverse qualità di energia, esplorare il proprio immaginario entrando in contatto con se stessi in modo concreto e oggettivo.



L’improvvisazione e il lavoro creativo mettono in moto l’intuito, i sensi, e potenziano espressività e forza comunicativa.

La creazione di personaggi e storie parte dai sentimenti e dai pensieri dell’attore, e si sviluppa nella relazione con i compagni, con il testo, con il corpo, con il suono, sia esso voce, musica, canto, parola.



L’attore lavora con la propria biografia e con immagini e associazioni creative, cerca la chiave per un’azione scenica vera, per diventare protagonista di vite e storie immaginarie, capaci di stimolare i sensi e la mente dello spettatore.





lavoro dell'attore: training sensoriale, improvvisazione e composizione, analisi del testo (commedia e tragedia, cinema e teatro), lavoro scenico