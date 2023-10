Lezione (non seriosa) di milanese in biblioteca gallaratese

Tornano gli appuntamenti del corso (non serioso) di milanese!



Lo definiamo non serioso perché la finalità principale è quella di far sperimentare a tutti il piacere di provare a dire qualche parola in questa lingua bella e (quasi) perduta



Esploriamo insieme le basi della lingua, ascoltando letture e canzoni e provando a fare un po' di conversazione



Un momento di incontro e di scambio, un modo per fare gruppo e condividere l'interesse per la nostra splendida città



Il corso ha riscosso notevole successo ed è giunto ormai al terzo ciclo



Ogni lezione fa a sé, si può partecipare anche ad un solo incontro



Ingresso libero, non serve prenotare