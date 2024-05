Lezioni di skincare

Prendetevi un'ora di relax e benessere per trovare la giusta routine per il viso, un incontro dove scoprirete insieme alla beauty Expert Desirè:

+ la corretta detersione viso

+ di cosa ha bisogno la vostra pelle

+ la vostra Skin care personalizzata

+ la Crema Viso Giusta per te

+ come applicare i cosmetici viso

+ un auto-massaggio viso rilassante

Prenotazione Obbligatoria, fino ad esaurimento posti.



in occasione degli eventi viso i prodotti capelli e viso sono scontati del 30%.