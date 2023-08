Back To Hogwarts, a lezione di magia nella scuola di Harry Potter

Per tutti i fan di Harry Potter, a Milano arriva un'iniziativa imperdibile da Fao Schwarz: il 1° settembre è la data da segnare sul calendario per prepararsi a vivere un’avventura che trasporta direttamente al Back To Hogwarts, il ritorno tra i banchi della scuola di magia più nota al mondo.

Alla cattedra, irresistibili cosplayer direttamente dalle case Grifondoro, Serpeverde e Corvonero.

L'evento

Il famoso negozio di giocattoli di Milano ha infatti organizzato per l’occasione una serie di appuntamenti dal 1° al 3 settembre per promettenti streghe e maghetti, invitati a indossare l’abito della loro casata preferita. E saranno proprio lezioni incantate ad animare una tre giorni di emozioni.

Le lezioni

Prima campanella, venerdì 1° settembre: dalle 15 alle 18 le attività saranno guidate, tra gli altri, da Hermione e Ron.

Sabato mattina, da 10 alle 13, lezioni di Quidditch, lo sport più diffuso e praticato nel mondo magico di Harry Potter con la professoressa Rolanda Hooch (Madama Bumb), mentre nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, spazio al Club dei Duellanti con gli studenti delle case Corvonero e Grifondoro e gli animali fantastici di Mr Oscar.

Domenica 3 settembre, dalle 10 alle 13, lezione di Divinazione con la professoressa Trelawney.

Ultima corsa tra i banchi, dalle 15 alle 18, con una nuova sessione di Quidditch guidati dalla professoressa Madam R. Hooch.