Liberi dalle barriere, la mostra d'arte a favore di persone con disabilità

Dal 24 novembre al 3 dicembre 2022, presso lo Spazio BIG SANTA MARTA, in via Santa Marta n. 10 a Milano, si tiene la mostra collettiva d'arte contemporanea LIBERI DALLE BARRIERE, curata artisticamente da Marco Eugenio Di Giandomenico e a livello organizzativo da Giovanna Repossi. Testimonial dell'evento è il campione paralimpico Alberto Amodeo.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Milano e da Palazzo Reale, è organizzata dall’Associazione Centro Studi Orange Table, presieduta da Stelio Campanale, e da F&C Studio Legale Tributario (Francesco Fabbiani, Raffaele Caccavo), in collaborazione con l’Associazione 1 Caffè Onlus (Silvia Meacci) e il supporto tecnologico della piattaforma WeGlad (Riccardo Taverna e Petru Capatina). Sono esposte N. 25 opere d’arte, donate da artisti contemporanei, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’annosa tematica delle barriere architettoniche per la mobilità di persone affette da disabilità nei centri urbani e promuovere una raccolta di fondi a favore di organizzazioni no profit operanti nel settore di riferimento (Fondazione Ariel e Il Balzo Onlus). Ciascun visitatore, infatti, a fronte di una contribuzione volontaria, potrà entrare in possesso di una o più opere.

Condividendo il charity leitmotiv dell’evento, contribuiscono con loro opere d’arte gli artisti: Mauro Balletti, Crissi Campanale, Manuela Carrano, Silvia Ciaccio, Flavio Di Renzo, Chiara Dynys, Ottavio Fabbri, Piero Figura, Francesco Fornasieri, Letizia Fornasieri, Marco Lodola, Milo Lombardo, Marco Marezza, Giorgio Piccaia, Giorgio Restelli, Gigi Rigamonti, Riccardo Romani, Marcos Domingo Sánchez, Francesco Santosuosso, Davide Scutece, Riccardo Stellini, Carla Tolomeo, Tsuchida Yasuhiko.



La mostra, che gode del supporto di varie realtà imprenditoriali per lo più operanti nel mondo dell’arte, è inaugurata giovedì 24 novembre 2022, ore 18:00 - 21:30, presso lo spazio BIG SANTA MARTA, ed è promossa dalla piattaforma di comunicazione internazionale Betting On Italy (BOI), da sempre sensibile a sostenere mediaticamente le migliori iniziative di arte sostenibile.