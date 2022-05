Circoli Culturali Giovanni Paolo II





La libertà si impara, non si improvvisa





Fra Roberto Pasolini

Frate Minore Cappuccino, biblista





Mercoledì 11 maggio 2022

Centro Pastorale Ambrosiano - Sala Pio XII

Via S. Antonio 5 , Milano





È questo l’ultimo incontro del ciclo dedicato dai Circoli Culturali Giovanni Paolo II al tema delle sfide che i giovani si trovano ad affrontare nel mondo odierno.



Il tema, inizialmente scelto pensando alla rivoluzione che la pandemia ha portato nella vita di tutti, ha purtroppo acquisito un più acuto ed urgente significato con le drammatiche vicende geopolitiche che il mondo sta vivendo.

La questione della libertà, nelle sue varie declinazioni e nel modo in cui la si impara, la si esercita e la si protegge, suona in questi tempi sempre più importante per il futuro, di cui i giovani d’oggi saranno protagonisti e custodi.



Su questo avremo la possibilità di ascoltare - nell’incontro qui proposto dai Circoli Culturali Giovanni Paolo II - Fra Roberto Pasolini, biblista, docente e scrittore, alla luce della sua nota esperienza di accompagnatore spirituale, specialmente delle giovani generazioni.



Fra Roberto Pasolini, Frate Minore Cappuccino della Provincia di S.Carlo in Lombardia e presbitero, insegna allo Studio Teologico Laurentianum ( Milano -Venezia ) e alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.

È autore di studi biblici e saggi divulgativi di spiritualità cristiana.

Maestro di formazione nel postnoviziato di Milano dei frati minori cappuccini, coniuga l’attività accademica e formativa con diverse attività pastorali, fra cui incontri di evangelizzazione e formazione, predicazione in ritiri ed esercizi spirituali, accompagnamento spirituale.



L’incontro si terrà Mercoledì 11 maggio 2022 alle ore 20, presso il Centro Pastorale Ambrosiano, Sala Pio XII , Via S.Antonio 5 - Milano.

La conferenza verrà anche trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dei Circoli Culturali Giovanni Paolo II, e rimarrà visibile anche in seguito.



Per informazioni: circoligp2@gmail.com