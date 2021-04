A CityLife un libro rosso gigante: la nuova installazione di Iliad

In una delle piazze più belle di Milano l'ultima installazione della compagnia telefonica

E' un libro rosso gigante l'ultima installazione di Iliad, l'operatore di telefonia mobile che nelle scorse settimane ha coinvolto alcuni luoghi iconici della città meneghina con una nuova attivita di guerrilla marketing. L'obiettivo è quello di promuovere Iliad Express, il più recente canale distributivo attivato dall'operatore che ha rivoluzionato il mercato mobile in Italia.

La scelta iconica degli oggetti

In particolare, il brand ha preso la forma di alcuni oggetti tipicamente presenti nei supermercati e nelle librerie: nuovi luoghi destinati alla distribuzione delle SIM Iliad. Un enorme pacco di "Biscotti della Verità" a forma di SIM richiama il valore della trasparenza, e un libro rosso dal titolo "100 anni di Giga, Minuti e SMS" - riferimento a un noto titolo della letteratura moderna - strizza l'occhio alla generosa offerta iliad. L'editore del libro non poteva che chiamarsi - come scrivono gli roganizzatori - "Edizioni Sincere", con un logo composto da due SIM.

L'attività si conclude con l'installazione del Libro iliad nell'iconica piazza di City Life, e viene rilanciata sui canali dell'azienda attraverso un video-trailer dal mood cinematografico.