"Tra me e te Milano", il libro sulla città "segreta" e l'amore ai tempi del covid

Si terrà sabato 13 febbraio alle ore 15 in diretta sui canali Instagram @Libriamociblog e @Aliseeditore l'incontro dedicato al nuovo romanzo di Isabella Millenotti, "Tra me e te Milano". In una intervista alla curatrice del libro Tina Venturi, sarà piacevole scoprire la bellezza nascosta della metropoli lombarda, attraverso un viaggio poetico fra angoli inediti e vie segrete. Tra le pagine, la storia d'amore della protagonista all'ombra della Madonnina e del lockdown che ha trasformato la città.

Oltre a essersi occupata dell'editing del romanzo, Tina Venturi vive a Milano: è una delle fondatrici del progetto del Comune "Patto di Milano per la lettura". Lei stessa è autrice di libri, ma anche speaker, doppiatrice, attrice. Ha curato progetti per le scuole, dato voce a programmi televisivi e radiofonici, audiolibri, ecc. E' inoltre docente di Lettura ad alta voce e Public speaking.

Sarà lei a svelare retroscena e curiosità del romanzo edito da Alise Editore, in una vivace chiacchierata con Chiara Boniardi e Matteo Taino che hanno ideato il canale Libriamociblog che oggi conta circa 61 mila follower su Instagram.

LibriamociBlog è un luogo di condivisione per dar voce alla passione per la lettura. Con uno stile informale e accattivante, vengono presentati libri che spaziano su più generi, interagendo con la community per scambiarsi sensazioni ed emozioni scaturite dalle pagine lette. "Tra me e te Milano" è uscito nelle librerie lo scorso dicembre ed è il secondo romanzo di Isabella Millenotti che ha esordito con "Le particelle minime" sempre di Alise Editore.