Lido Milano Live, a Lotto le proiezioni di film all'aperto della Cineteca: il programma

L'estate a Milano dà vita a Lido Milano Live, un’arena estiva di cinema, musica e cabaret presso il centro sportivo di piazzale Lotto. Qui, dal 27 luglio al 31 agosto, sarà possibile ammirare i film all'aperto selezionati dalla Cineteca di Milano, in uno spazio riallestito per l'occasione.

Le proiezioni della Cineteca

Ogni lunedì, mercoledì e giovedì vi saranno proiezioni cinematografiche selezionate dalla Cineteca di Milano con la magia del Cinemobile - un furgone FIAT del 1936 dotato di schermo, proiettore e impianto sonoro che trasformava all'epoca ogni piazza in una sala cinematografica - per un totale di quattordici appuntamenti con grandi film più e meno recenti per animare le notti al Lido.

Il programma vede in calendario opere dedicate a temi di grande interesse, sui quali la settima arte ha saputo spesso dare il meglio di sé (dall’ambiente al viaggio, dal cibo, allo sport, alle vacanze). La proposta è poi arricchita da due omaggi ai grandi Vittorio Gassman (nei 20 anni dalla scomparsa) e Alberto Sordi (nei 100 anni dalla nascita), da un classico del cinema muto come College di Buster Keaton, e da un film per famiglie e bambini, Putiferio va alla guerra, capolavoro di animazione del milanese Roberto Gavioli, presentato in edizione restaurata. Infine, il programma sarà completato da brevi e rarissimi filmati a tema sportivo provenienti dall’Archivio Storico dei Film della Cineteca di Milano, che saranno proiettati prima di ogni lungometraggio.

Gli spettacoli di musica

Ogni venerdì, sabato e domenica il programma prevede invece spettacoli di musica jazz, indie/pop e classica, coordinati dal Nuovo Teatro Ariberto e dal Teatro del Battito, introdotti da un’esibizione di cabaret degli allievi dell’ultimo anno del corso dell’Accademia del Comico.



Tanti gli artisti professionisti, cantautori e orchestrali, tra cui diverse formazioni di strumentisti e cantanti del Teatro alla Scala, che si sono resi disponibili per sostenere il progetto sociale, dando un forte segnale al settore cultura che ha subito ricadute devastanti a causa dell’emergenza COVID-19. “È stato uno sforzo corale dedicato alla città e per la città, con lo scopo principale di donare un forte segnale di reazione alle paure dettate dall’incertezza, abbattendo le distanze con i suoni e le immagini di Lido Milano Live” commenta Andrea Amato, presidente dei Retake Milano.



“La rassegna Lido Milano Live è un perfetto esempio di ciò che intendiamo quando parliamo di amministrazione condivisa. Il Comune, le sue partecipate e i Municipi hanno collaborato per ripensare gli spazi e rendere possibile la realizzazione del palinsesto. Le associazioni con le quali lavoriamo da tempo per la cura della città si sono messe in gioco per un nuovo sfidante progetto; le fondazioni e i privati hanno saputo cogliere anche questa occasione per dare il proprio importante contributo. È una formula in cui crediamo e ringraziamo Retake per l’impegno in questa nuova sfida che acquisisce maggior valore in un momento difficile” commenta Lorenzo Lipparini, Assessore alla Partecipazione, Cittadinanza Attiva e Open Data del Comune di Milano.



Sostenitore principale dell’evento è Fondazione di Comunità Milano, che ha creduto nel progetto LIDO MILANO LIVE fin dal primo momento: “La mission della Fondazione di Comunità Milano è fare comunità, ciò significa non lasciare sole le persone. Significa intervenire per rispondere ai bisogni che la comunità esprime, favorire l’unione delle forze e delle energie per il bene comune. Dopo l’emergenza e il lockdown è importante ritrovare momenti di condivisione. Sosteniamo con convinzione questa iniziativa perché l’arte, la musica, la cultura sono una linfa vitale che, rimessa in circolo, può contribuire a creare un’economia civile basata sulla solidarietà. Per questo sosteniamo con convinzione questa iniziativa” commenta il presidente Giovanni Azzone.

Il programma

Per scoprire il programma visitare il sito dedicato.

Biglietti

I biglietti saranno disponibili online su www.lidomilanolive.it o la sera dell’evento (in loco), fino all’esaurimento dei duecento posti disponibili, con un contributo di soli 5 euro a persona per serata. In linea con l’anima solidale della rassegna, sarà anche possibile acquistare dei “biglietti sospesi” che verranno donati a persone in difficoltà economica, con l’aiuto del Municipio 8.