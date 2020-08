Lido milano live_cinema e musica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Nei tre giorni del secondo weekend di agosto, la variegata programmazione musicale vede sul palco ben quattro complessi d’artisti: venerdì 7 agosto alle ore 21, il gruppo jazz Bolla Trio, accompagnato dalla meravigliosa voce soul di Valentina Agnesutta: “Quando sei una bambina, figlia di un musicista blues e i tuoi giocattoli sono strumenti musicali, non puoi che diventare un’artista...” racconta la cantante, conosciuta sui palcoscenici più importanti d’Italia col nome di Wena. Sabato 8 agosto sempre alle ore 21.00, si esibirà Amore Psiche, un trio che proporrà la propria musica delicata e sognante, in una continua ricerca sonora della vita, dell’amore e dell’anima. Domenica 9 agosto un doppio concerto a partire dalle ore 20.00, insieme con la speciale musica dei Nichelodeon unita agli effetti speciali del teatro performativo contemporaneo e l’angelico Trio Rachmaninov, con il primo violino Agnese Ferraro del Teatro alla Scala, tra le note di Beethoven e Dvoràk: “Lo spirito sociale di questo festival mi ha portata a prestare con piacere la mia attività pro-bono ai volontari di Retake Milano – organizzatori dell’intera rassegna – con la promessa di devolvere l’intero cachet ai suoi fini benefici per la nostra amata città” commenta la violinista. La varietà di programmazione di Lido Milano Live si riflette anche per le sue serate di rassegna cinematografica, che inizierà lunedì 10 agosto alle ore 21 con la proiezione di Lunchbox del regista Ritesh Batra: film, premiato dal pubblico a Cannes alla Settimana della Critica, è uno squisito intreccio di poesia e semplicità, che parla del piacere del cibo, del destino, della solitudine e della speranza d’amore. Si continua mercoledì con Profumo di donna di Dino Risi – in omaggio a Vittorio Gassman nei vent’anni della sua scomparsa – e giovedì con Non ci resta che vincere di Javier Fesser, un film dalla trama avvincente che tratta di temi delicati come la disabilità che, per il protagonista, si dimostra essere linfa vitale per riscoprire la propria passione per lo sport. I biglietti sono disponibili con un costo popolare di 5 euro online su www.lidomilanolive.it, presso i punti vendita di Vivaticket o la sera stessa dell’evento in loco (Lido di Milano, Piazzale Lotto 15), fino ad esaurimento posti. In linea con l’anima solidale della rassegna, è possibile acquistare dei “biglietti sospesi” da donare a persone in difficoltà economica segnalate dal Municipio 8 (per info, consultate il nostro sito web).