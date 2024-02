A Milano torna l'imperdibile party che unisce il mondo olistico con quello della nightlife

A Milano il mondo della notte, scuro e misterioso, incontra quello olistico, dell'armonia e della pace interiore e questo accade in una location dove il silenzio si fonde con il sound della nightlife per creare un connubio impensabile, improbabile, inconsueto. Sembra un contrasto, un ossimoro: la ricerca spirituale all'interno di un luogo deputato alla perdizione, nel senso lato del termine, dove ci si perde per ritrovarsi, dove ci si lascia andare per non pensare più a niente e allentare la morsa dello stress del quotidiano. Due mondi quindi che - a pensarci bene - portano allo stesso punto di arrivo: ritrovare la pace interiore e sentirsi bene, tutto questo con l’imperdibile serie di eventi Life Circle.

The Life Circle Event: l’appuntamento da non perdere a Milano

Si terrà domenica 03 marzo 2024 presso l'Hollywood Rythmoteque Milano (Corso Como, 15) l'evento che è il perfetto connubio tra pace interiore e divertimento. Un party esclusivo che ha un unico obiettivo: il benessere spirituale e fisico attraverso un divertimento consapevole. L'evento si dividerà in due parti, la prima dedicata alla spiritualità e la seconda dedicata al divertimento.

Due le classi disponibili, la Main Class che prevede una sessione di Active Pose, una Fusion di pilates, danza e corpo libero, con 35 posti disponibili; e la Private Class in cui sarà possibile seguire un percorso che prevede un'imperdibile Odaka Yoga Session con 20 posti disponibili.

Questo secondo evento sarà tenuto da Lia Bosch, eclettica artista e talentuosa innovatrice del movimento e, data la grande richiesta, da Michela Wandering Yoga, già protagonista del primo appuntamento.

Le due experience saranno accompagnate da una selezione di tè e, al termine della sessione, da un Superfood Smoothy rinvigorente.

Informazioni generali

Per partecipare alla Experience Session occorrerà accreditarsi attraverso questa pagina e presentarsi dalle ore 17.47.

Dalle 18.30 alle 20.00 avrà luogo la Active Pose / Odaka Yoga & Tè. L'inizio del Life Aperitif Party è invece previsto per le ore 20.00 e fino alle 24.00. Dress Code consigliato Sporty Colored & Fluo Chic.

Per participare: https://www.eventbrite.it/e/registrazione-life-circle-780196046377

Richiedi l'invito al Gruppo FB per avere lo sconto, il priority booking per tutti gli eventi firmati Life Circle, rimanendo sempre aggiornati e accedere a tutte le esclusive.

Per maggiori informazioni sull'evento, visita il sito web www.lifecircle.it

Prezzi Evento

Prezzi:

49,50€ per ciascuna experience

16,50€ per ingresso party

39,50€ per ciascuna experience se ci si iscrive al gruppo FB e si usa promocode

