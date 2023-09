"Life is a game”, il docu-film sulla vita dei rider

Sabato 16 settembre, all’interno del 9° Festival Internazionale del Documentario "Visioni dal Mondo" in Concorso Italiano, sarà presentato in anteprima assoluta il documentario “Life is a game” di Laura Carrer e Luca Quagliato, prodotto da Irpi Media con il supporto di European Cultural Foundatione con Enece Film, Hermes Center, Nepente Film.

Il paradigma sociale dei rider

Sempre più presenti nelle strade e nelle abitudini d'acquisto di molti di noi, i rider rappresentano un paradigma sociale ancora poco conosciuto.

Diretto dalla giornalista Laura Carrer e dal fotografo Luca Quagliato, entrambi impegnati da anni sulle tematiche sociali più urgenti e attuali, il film, che unisceil linguaggio dell’intervista etnografica con la fiction animata, si immerge nella realtà cruda e spesso misconosciuta di coloro che consegnano cibo tramite piattaforme di food delivery.

In “Life is a game” si entra in contatto con 13 fattorini di diverse nazionalità, intervistati nelle città dove vivono e lavorano -Barcellona, Berlino, Milano, Atene e Bruxelles. Le loro voci si uniscono alla storia di Emma, un personaggio animato che seguiamoa partire dal suo primo giorno di lavoro come rider.

Una luce inedita sul food delivery

Il racconto d’insieme getta una luce inedita sul lavoro per le piattaforme del food delivery, e sull’impatto che questa nuova forma di economia ha non solo sul mondo del lavoro, con una prepotente presenza della cosiddetta gamification (ottenere punti permette di ottenere nuove commissioni, proprio come nei video giochi), ma anche sulla geografia urbana, costantemente ridisegnata nei percorsi e nelle destinazioni d’uso, e sulla conseguente raccolta di big data.

Ciò che emerge è una descrizione dettagliata e inquietante del rapporto tra lavoratori e intelligenza artificiale, che qui svolge il ruolo di datore di lavoro: i fattorini interagiscono solo con "L'Algoritmo" di cui sanno poco o nulla e su cui costruiscono le ipotesi più disparate.

Lo spettatore assiste così ad un dialogo coralee nello stesso tempo intimo, una sorta di assemblea fittizia in cui protagonisti nel raccontarsi acquisiscono coscienza della loro condizione di lavoratori della gig economy.

"Life is a Game" è inserito nel Concorso Italiano del 9° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal mondo.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.