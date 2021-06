Life on market - Degustazioni, balli e cinema all'aperto a mercato Lorenteggio

Mercato Lorenteggio si riaccende con "Alla conquista dello spazio", l’evento di inaugurazione del nuovo progetto triennale Life On Market. L’iniziativa è la prima che si svolge al mercato comunale dopo lo stop forzato causa pandemia e prevede presentazioni, degustazioni, balli a ritmo di salsa e il cinema all’aperto. alla vita’



Venerdì 2 luglio, dalle 18.00 in poi, si parte con il racconto della Spesa Sospesa, delle Ricette del Futuro e di Mercati di Quartiere, tre azioni pensate per rimettere al centro l’accessibilità alimentare e il commercio di prossimità come strumenti di inclusione sociale. A seguire aperitivo tra i banchi, assaggi delle Ricette del Futuro, concerto dei DescargaLab e proiezione del fim “I Miserabili” (Regia di Ladj Ly) a cura di Scendi C’è il Cinema).

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...