Linder berggren 4et 21 maggio vimodrone

La musica internazione fa tappa a Vimodrone!

Sabato 21 maggio presso l’Auditorium di via Piave si esibirà Il bassista Henrik Linder, membro

dell'esplosivo trio scandinavo “Dirty"Loops”, con il suo quartetto poliglotta Linder Berggren 4et.

Il quartetto è costituito da un consolidato trio jazz che già da qualche anno propone un repertorio

originale che ha avuto grande successo nei festival e club più prestigiosi d'Europa. Henrik trova la

propria dimensione maggiormente jazzistica in questo gruppo grazie anche all'apporto del pianista

svedese Simon Berggren e del batterista italiano Massimiliano Salina. L’eccellente sassofonista

italiano Tullio Ricci si unisce al progetto nel 2019, in occasione del tour europeo che impegna i

musicisti in una serie di concerti con il noto chitarrista americano Jonathan Kreisberg. L'approccio

differente all'improvvisazione jazzistica di ogni musicista sarà l'aspetto più interessante e da scoprire

di questo nuovo e originale progetto musicale, dove il jazz moderno viene contaminato

inevitabilmente da elementi di derivazione etnica, funk e rock.

Il costo del biglietto è di € 15.

Per i musicisti vi è la possibilità di iscriversi ad una masterclass con Henrik, dalle ore 16, nello stesso

luogo, al costo di € 30,00, che comprende anche l’ingresso al concerto serale.

L’appuntamento con questa straordinaria performance è dunque per il 21 maggio alle ore 21.00.

PER INFO E BIGLIETTI

friedbananas22@gmail.com

tel.3516989559



https://www.facebook.com/events/1163294971086719