Linux day milano 2023

Torna il LINUX DAY, la principale conferenza sull'Open Source in Italia.



Dove:

Milano, all'università Bicocca, edificio U6.



Quando:

Sabato 28 ottobre dalle 09:00 fino alle 17:30.

È possibile unirsi in qualsiasi momento.



Scopri il programma della giornata:

https://linuxdaymilano.org/schedule/



Il Linux Day non é solo una conferenza in cui poter partecipare per aggiornarsi sui temi cari a chi studia l'Informatica, ma é anche un importante momento per conoscere dal vivo le community di volontari legate al Software libero, all'Etica digitale, e al diritto alla privacy.



Chi puó partecipare:

Tutti. Ci saranno quattro tracce di talk, per tutti i livelli di esperienza. Per pubblico generico, studenti, persone curiose sul Software libero, persone aperte alla cultura della condivisione, persone legate alla programmazione, alla sistemistica, alla sicurezza informatica, ai sistemi di apprendimento (AI).



Evento da non perdere per le persone appassionate dell'Open.