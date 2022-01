Lions club milanesi hanno sostenuto i City Angels nel progetto "sacchi a pelo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Nell’avvicinarsi delle festività natalizie e dei primi freddi invernali i Lions Club dell’area milanese: Ambrosiano, Casa della Lirica, Galleria, Inzago, La Spiga e Metropolis, hanno consegnato ai City Angels, presso la loro sede di via Taccioli, una fornitura di 95 sacchi a pelo di tipo invernale e di 600 confezioni di dispositivi autoriscaldanti quale contributo per le loro attività di sostegno ai molti senzatetto, o senza fissa dimora, di Milano e Provincia. Il Vice Presidente dei City Angels Sergio Castelli, anche a nome del Presidente Mario Furlan, ha ringraziato sentitamente i Presidenti dei Club Lions promotori dell’iniziativa e su invito degli stessi ha promesso la sua partecipazione ad una serata Lions per far conoscere meglio i programmi e le numerose attività da anni concretamente svolte dai City Angels in favore degli indigenti presenti in città e su tutto il territorio metropolitano. Da parte di tutti i presenti è stato altresì apprezzato il sostegno fornito all’iniziativa dalle società Sport Specialist e Alsipharma. La donazione costituisce uno dei tantissimi service a valenza sociale attuati dai Lions Clubs del Distretto 108/IB4 di Milano, membri della associazione filantropica dei Lions Club International, l’organizzazione di assistenza più grande al mondo.