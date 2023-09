Little big in Italia

Conosciuti per i loro iconici video musicali super virali, i front people di Little Big Ilya «Ilich» Prusikin e Sonya Tayurskaya sono entusiasti di portare i loro fantastici spettacoli dal vivo in Italia. La band nata a San Pietroburgo ha una vasta base di fan in tutto il mondo ed è nota per le sue collaborazioni con artisti internazionali come Oliver Tree, Tommy Cash, Finch Asozial, Dillon Francis, Clean Bandit e Sacha Baron Cohen.

I loro video musicali contano oltre 3 miliardi di visualizzazioni e «Skibidi» è diventato il loro video più popolare con oltre 667 milioni di visualizzazioni. Anche il loro singolo «UNO» è un record: è diventato il video più visto nella storia dell'Eurovision Song Contest con ben 266 milioni di visualizzazioni.