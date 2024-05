Venerdi 17 Maggio @nonchiamatemigroupie e la @bigtable si uniranno per dare vita alla prima data di "Live Music Jam" !



Una serata super nella quale si esibiranno alcuni dei migliori artisti indipendenti della scena milanese.

Il tutto finirà con una jam session aperta a chiunque e ci saranno giochi da tavolo a disposizione.



21.00 Apertura cancelli.

21:30 Inizio dei Lives.

On stage:



"Leva e Piega"

"Rosita Brucoli"

"Belfiore"

"Foma Fomic"



23.30 a notte fonda:

Mega Jam session!! E tanti ospiti per altre sorprese!



Unisciti alla di Casa di Alex per uniche esperienze musicali!



Ingresso:

€5 + €5 tessera associativa annuale obbligatoria



Dove:

Casa di Alex, Via Moncalieri 5, 20162 Milano



per info:

Mail: Seratebigtable@gmail.com



Instagram: Nonchiamatemigroupie