Live piano: Roberto Esposito si esibisce con “i mari della luna” e annuncia il suo tour internazionale

Roberto Esposito, pianista poliedrico di origini salentine, torna a Milano a nuotare tra “I Mari della Luna”, per citare il titolo di una sua opera, riportando in scena gli inediti in una serata speciale che annuncia l’imminente tour europeo. Mercoledì 24 novembre il Nik’s & Co di Via Schiaparelli 14 ospiterà l’esibizione dal vivo in Piano Solo e la sessione di jam session che dà il la alle 12 date internazionali: prima tappa a Praga il prossimo 27 novembre. Toccherà poi a Estonia, Germania, Portogallo prima di tornare a “casa”, in Salento, per il concerto conclusivo del 25 dicembre.



Roberto Esposito avvolgerà il pubblico con i numerosi riferimenti alla cultura e tradizione classica dei brani de "I Mari della Luna" (Indipendemo 2019), ultimo concept album composto interamente dal pianista, registrato in formazione di Trio (pianoforte, basso e batteria) che ne suggella la compiuta maturità artistica e tecnica.

Alle esibizioni di Piano Solo, come quella che Esposito proporrà mercoledì 24 novembre agli spettatori del Nik’s & Co, prevalenti nella proposta musicale del pianista, si affiancano moltissime collaborazioni live con tanti artisti che confluiscono in una sequenza ininterrotta di concerti dal vivo in Italia e nel mondo.



La sua attività classica lo vede negli anni al fianco di numerosi interpreti: da Maki Namekawa a Jenny Lin, da Anton Bagatov a Roberto Cappello, Gesualdo Coggi, Katia Ricciarelli, Viviana Lasaracina e Philipp Glass. Per il jazz, espressione naturali delle sue doti, Roberto condivide il palco con musicisti del calibro di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, oltre all’apertura di concerti per Dado Moroni, Tuck and Patty, Enrico Rava e non solo. Il 2019, con la partecipazione al tour del cantautore Renzo Rubino, segna l’inizio di una lunga serie di collaborazioni con grandi artisti del panorama pop italiano come Giuliano Sangiorgi, Simona Molinari, Tosca, Chiara Galiazzo, Francesco Tricarico, Ron, Morgan, Noemi, Francesca Michelin, Elodie, Roy Paci e tanti altri.



L'evento in breve:

ROBERTO ESPOSITO Live Piano

Opening European Tour 2021

Mercoledì 24 Novembre 2021, inizio alle 21:00

Nik’s & Co – Cocktail Bar & restaurant, Via Schiaparelli 14, Milano

Spettacolo gratuito fino a esaurimento posti



Tel/WhatsApp: 02 9157 1797