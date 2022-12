"Lo spazio e il colore" mostra collettiva

Sabato 14 gennaio si inaugura la nuova mostra collettiva proposta da Click Art “LO SPAZIO E IL COLORE”. La mostra si terrà nella sede di Click Art nel centro storico di Cormano in via G. Dall’Occo 1

Immaginate il mondo senza colori, solo per un momento. Sarebbe davvero monotono e privo di ispirazione vivere in tale ambiente, lo ammetterete. I colori hanno un ruolo fondamentale sulla vita della gente. Ci sono innumerevoli studi che confermano la funzione fisiologica, biologica, psicologica ed estetica di colori. Con essi possiamo esprimere autenticità, stimolare l’umore, creatività, motivazione e produttività e cambiare l’uso dello spazio. Esistono molti approcci diversi all'uso del colore nell’arte, ad esempio: Colore come luce, come tono, come forma, come simbolo, come movimento, come armonia, come contrasto, come spazio. Molti artisti usano il colore per esprimere i propri sentimenti o per dare spazio e profondità ad un dipinto. Il famoso dipinto di Giacomo Balla di un lampione è un'impressione poetica che rappresenta le proprietà fisiche della luce. Al centro, la lampadina brucia con un calore bianco nell'oscurità della notte. Il suo bagliore radiante si dissolve in onde concentriche, ognuna delle quali diminuisce di intensità e cambia colore per suggerire le diverse lunghezze d'onda dello spettro. L '"Empire of Light" di René Magritte è un'immagine del silenzio suburbano con un tocco surreale: la scena è ambientata a mezzanotte, ma il cielo è fisso a mezzogiorno. Questa immagine contrastante unisce un conflitto di opposti all'interno della sua struttura unificata: il giorno incontra la notte, l'oscuro incontra la luce e la realtà incontra l'immaginazione. La luce riflessa sul laghetto davanti all’abitazione suggerisce lo spazio e aiuta nella lettura dell’opera. Quando guardi un'opera d'arte astratta, il cervello cerca istintivamente segni di ritmo e ordine per cercare di dare un senso spaziale all'immagine. Victor Vasarely sfrutta questo impulso per creare un'impressione di movimento e di spazio, combinando quadrati graduati e colori sequenziali. Questi portano l'occhio dentro e attraverso l'immagine. I quadrati, che vanno da grandi a piccoli, sono allineati sui loro assi orizzontali ma sono sfalsati sui loro assi verticali per creare l'illusione di un tunnel la cui prospettiva si dispiega mentre si dirigono verso il punto di fuga al suo centro.



Mostra a Cura di Luigi Profeta, presenta Paolo Avanzi