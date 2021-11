Lunedì 8 novembre 2021 alle 18:30 Istituto Italiano di Fotografia inaugura nella IIF Wall (Via Enrico Caviglia 3, Milano) la mostra collettiva “Lo spettacolo d’arte varia. Quattro fotografe interpretano Paolo Conte” a cura di Roberto Mutti. La mostra resterà visitabile fino al 16 novembre 2021.



Il progetto è un viaggio dentro la musica, le parole, le immagini evocate, le atmosfere create, le figure di uomini e donne che abitano il mondo di Paolo Conte. Il titolo “Lo spettacolo d’arte varia” è tratto da uno dei più celebri versi dell’autore astigiano. Le quattro fotografe ed ex studentesse del Corso Professionale Biennale di Fotografia Francesca Binda, Ylenia Bonacina, Zelinda Colucci e Daniela De Rosa hanno seguito strade diverse nell’interpretazione della poetica del cantautore: individuando con una tecnica realistica un solo soggetto da seguire nel suo ballo, ricorrendo a pennellate di luce quasi astratte che emergono come note dal buio, richiamandosi ai versi con immagini frammentate, citando i tanti titoli del repertorio.



Orari apertura mostra: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.



Come stabilito da Decreto-Legge n. 105 del 23 luglio 2021 l’ingresso a musei, luoghi della cultura e mostre è consentito tramite esibizione del Green Pass sanitario.

