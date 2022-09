Mercoledì 7 settembre è iniziata l’esposizione della mostra fotografica di Amedeo Vergani dal titolo: LOMBARDIA, le radici della nostra identità

La mostra, centrata sul tema della tradizione lombarda, sarà ospitata a Milano nello spazio espositivo di Palazzo Pirelli dal 7 al 30 settembre.

Si tratta di un dovuto riconoscimento a uno dei grandi autori del fotogiornalismo italiano, che ha raccontato al mondo l’Italia ed agli Italiani il mondo, un fotoreporter a caccia di realtà e di poesia, liberamente mescolate sia nelle visioni d'insieme sia nei dettagli, ed espresse come solo la grande fotografia riesce a fare.

Nel complesso 62 immagini straordinarie che hanno come fulcro i gesti quotidiani nella cultura e nei riti della gente, nelle tradizioni, nel folklore e nell'artigianato raccontati con occhio critico curioso e mai superficiale e con profonda umanità.

Il tutto osservato con l’occhio appassionato al sociale e insieme disincantato di chi non giudica, ma informa e racconta.



Le mostra presso il Palazzo Pirelli è stata curata dal Circolo Fotografico Inverigo B.F.I. con la collaborazione dell’Archivio Fotografico di Amedeo Vergani e con il contributo del Consiglio della Regione Lombardia.