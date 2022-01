Lombardia: rooms imprese e professionisti al lavoro

“Rooms: Imprese e Professionisti al lavoro”





Milano, 07 Gennaio 2022 – WIP - Work In Progress – presente a Milano, Roma, Bergamo e Novara- si presenta come spazio temporale totalmente gratuito per il confronto di Imprese e Professionisti.

La Lombardia ha permesso così un percorso di crescita e di business che parte da una gratuità piena ed è riuscita a diffondere certezza, forza, in un perimetro sociale fortemente turbato da una congiuntura economica negativa e una Pandemia dilagante.

Partecipanti altamente specializzati - nei settori più diversificati- si riuniscono per diffondere una logica di business network che dia forza nuova ad un’economia sempre più frangibile. Soft e hard skills vengono messe a disposizione per una crescita comune.



“E’ stato uno stimolo forte, importante, che mi ha spinto a dar vita ad una realtà di business, cosi autentica e cosi necessaria per le nostre Regioni – sottolinea



Alessandra Rosa, dottore commercialista Fondatore di WIP Work In Progress -. Mai come adesso risultano essenziali la collaborazione e l’unione, la coordinazione e il senso di appartenenza alla propria territorialità.

Una Territorialità che parte dalla propria regione per poi superarne i confini; si tratta di una progettualità più semplice da realizzare nei centri urbani, nelle zone a più densa attività, piuttosto che in zone a bassa concentrazione.”



Milano è diventato sempre più luogo di network, di passaparola organizzato. Incontri settimanali- virtuali e in presenza – per far crescere l’economia e incrementare le relazioni d’affari.

L’inserimento avviene solo ed esclusivamente per passaparola e referenze, ma la rilevanza del fenomeno si basa sul grande successo dei risultati, indiscutibile.



invito gratuito ma solo dopo accettazione Comitato di Gestione