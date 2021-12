Lookup: Giovanni Caccamo, Tindaro Granata e altri artisti riuniti al Teatro Blu

Otto professionisti del mondo dell’arte. Un palco. Un microfono e un compito: raccontare storie che possano ispirare nuovi modi per rilanciare lo spettacolo, e nuovi sguardi per amare ancora di più il cinema, il teatro, la musica, la letteratura e le storie.



Con una durata totale di due ore e mezza, LookUp offrirà gratuitamente al pubblico un pomeriggio in presenza, al Teatro Blu di Milano, di incontri e di ascolto dei talk. Emozionanti interventi presentati da Betty Senatore, speaker di Radio Capital.?

Il parterre di ospiti comprende nomi e voci eterogenee. Il cantante Giovanni Caccamo, vincitore della sezione "Nuove Proposte” del Festival di Sanremo con il brano Ritornerò da te e autore degli album Eterno e del recente Parola, presterà la sua voce per una nuova bellezza che parte dalla musica.



Francesco Arlanch, lo sceneggiatore delle serie Doc, Blanca e La strada di casa, oltre al film The Startup: Accendi il tuo futuro di Alessandro D’Alatri, racconterà la genesi di una scena particolare. Spiegherà come un momento chiave della prima puntata di Doc è diventato qualcosa di più di una semplice sequenza, grazie al lavoro di squadra che ha permesso di metterla nel mondo e “lasciarla andare”.??Il critico cinematografico Andrea Chimento, direttore di Longtake.it, mostrerà la forza del cinema che si rivela strato dopo strato. Un testo visivo che viene letto e si modifica cambiando un po’ anche gli spettatori. Si ascolterà anche l’esperienza di Simone Riccioni, attore, produttore e sceneggiatore che farà un viaggio nell’ispirazione artistica. A volte si rischia tutto per far nascere un film, ma è un rischio che va corso quando si ha qualcosa che brucia dentro, qualcosa da dire che non può restare in silenzio.

?Interverrà tramite video Lucilla Giagnoni, attrice poliedrica che nell’anno più difficile per il teatro è riuscita a portarlo nelle case proprio grazie alla tecnologia, che userà anche per far sentire la sua voce nel Teatro Blu. Qual è il futuro dell’arte scenica oggi? C’è un futuro per questo tipo di esperienze in presenza? La risposta passa attraverso il rapporto con il corpo e lo spazio. C’è ancora un futuro per il teatro, ed è fatto di bellezza!??Don Alberto Ravagnani ha esplorato nuovi modi di comunicare. Con il suo Doncast e il suo canale di YouTube ha raggiunto quasi 200 mila iscritti in tutta Italia. Come si fa a raccontare “la buona notizia” con efficacia? Che cosa nasce dall’incontro tra parole nuove? Sempre sul tema delle parole Cristina Dell’Acqua, scrittrice e docente di latino e greco, parlerà del potere di quelle scritte e di quelle raccontate. Chiuderà il pomeriggio Tindaro Granata drammaturgo, regista, attore, da poco nominato direttore artistico del teatro greco di Tindari e autore dello spettacolo cult Antropolaroid. Ci svelerà come seguire i sogni possa portare in luoghi e avventure inaspettate.

?L’evento è organizzato dalle Sale della Comunità della Diocesi di Milano ed è aperto a tutti, appassionati, fan dei talent coinvolti, studenti di cinema e teatro, ma anche chiunque voglia essere ispirato.



L’evento è gratuito ma, data la scarsità di posti, è richiesta la prenotazione.





Interverranno



Francesco Arlanch: sceneggiatore (Doc, Blanca, La strada di casa…)

Giovanni Caccamo: cantante (Eterno, Parola...)

Andrea Chimento: Critico cinematografico per Il Sole 24 Ore, docente universitario e direttore di Longtake.it

Cristina dell’Acqua: scrittrice e docente (Il nodo magico, Una SPA per l’anima...).

Lucilla Giagnoni: attrice (Vergine Madre, Anima Mundi...).

Tindaro Granata: attore (Macbeth, le cose nascoste. La materia oscura, Antropolaroid…)

Don Alberto Ravagnani: prete e comunicatore. Ideatore del podcast Doncast

Simone Riccioni: attore, produttore, sceneggiatore (La Mia Seconda Volta, La ballata dei gusci infranti…)



L’evento è condotto da Betty Senatore, speaker di Radio Capital