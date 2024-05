Looperfest 2024, all'ex Macello di Milano il villaggio del writing internazionale

Looperfest 2024, International Urban Festival, è pronto a tornare a Milano per la sua quinta edizione, promettendo di essere più coinvolgente e innovativo che mai. Il festival, unico nel suo genere, celebra l'arte urbana in tutte le sue forme, mettendo in risalto il talento dei writers professionisti provenienti da tutto il mondo.



In programma, dal 24 al 26 maggio, all’interno dell’Ex Macello, una serie di eventi che renderanno Milano la capitale internazionale del graffito e dell'arte urbana. L'atmosfera sarà elettrizzante, con una varietà di iniziative che spaziano dalla musica allo skateboard, passando per i workshop, coinvolgendo sia gli artisti che il pubblico in un'esperienza unica.



Durante la "Writing Live Session” i writers professionisti daranno vita a straordinarie opere d'arte direttamente sui muri dello spazio post industriale di viale Molise. Sarà un'occasione imperdibile per vedere gli artisti all'opera e per immergersi completamente nell'atmosfera della street art.

Il Looperfest non è solo un evento artistico, ma anche una manifestazione che mira a sensibilizzare e a promuovere l’arte in ogni sua forma. È un'opportunità per la città di Milano di rafforzare la sua identità co-me polo dell'arte urbana internazionale.



Looperfest 2024 si preannuncia come un'esperienza indimenticabile, che unisce arte e cultura in un'unica manifestazione.



All’interno dell’area ci sarà anche una rampa da skate per i workshop e i professionisti , area bar e food-truck



Line up writers 2024

Mediah @mediah Canada

Azram @azram1107 Slovenia

Cruze @cruzeoner Poland

Bjoern Von Schulz @bjoern_van_schulz Germany

Dan Kitchener @dankitchener UK

Layla’s Murals @laylas.murals UK

Viktoria Lime @viktorialime Ukraine

Fatheat @fatheat Hungary

Mr. Bakeroner @mr.bakeroner Turkey

Resoner @resoner France

Plus @mr.plustik Switzerland

Skan @skaniism Italy

Special Guest : Mr. Wany @mrwanys Italy



Ricco il programma della manifestazione:

Location: Ex Macello Viale Molise, 62, 20137 Milano MI

4/25/26 maggio

Orari apertura ExMacello

Venerdì dalle 11 alle 23

Sabato dalle 10 alle 01

Domenica dalle 10 alle 23



Line up musicale

Venerdì - - dalle 19.30 alle 23

Edoardo Campolattaro (@ddcmp) --> Fluids / Amazoss

Discusamba (@discusamba) --> Tutti Frutti

Filippo Castiglioni (@filippocastiglioni_) --> Tutti Frutti

GLF's (@glf.music) --> Fluids

Guglielmo Morandini (@guglielmomorandini) --> Fluids



Sabato Powered by Z4_agency dalle 19.30 alle 01

Dj2p 19:00-20:00

Ensi + louis dee 20:00-21:00

Ft kings 21:00-21:30

Emanuelino - live show 21:30 - 22:30

Prod money talks 22:30-23:00

Deepvision 23:00-00:00

Malcomperez 00:00-1:00



Domenica - “wegoing sound stage” - dalle 19.30 alle 23

Sgamo (wegoing.sound)

Bravissimi Ragazzi

Nahuel (Le Guns)

Whyleoo (Whyld)

Venerdì, sabato e domenica

Dj: Deepvision, Malcom Perez dj





Attività skateboard by Sbanda Brianza

Venerdì

ore 17.00-18.00 Workshop KIDS 6-12 anni

ore 18.00-19.00 Workshop +12-adulti-family

19.00-21.00 free skate (registrazione free sul posto)



Sabato

ore 10.00-11.00 Workshop KIDS 6-12 anni

ore 11.00-12.00 Workshop +12-adulti-family

12.00-15.00 free skate (registrazione free sul posto)

ore 10.00-11.00 Workshop KIDS 6-12 anni

ore 11.00-12.00 Workshop +12-adulti-family

ore 12.00-15.00 free skate (registrazione free sul posto)

ore 15.00-16.00 Workshop KIDS 6-12 anni

ore 16.00-17.00 Workshop +12-adulti-family

ore 17.00-21.00 free skate (registrazione free sul posto)



Workshop di graffiti writing by Another Scratch In The Wall

Venerdì 24 maggio: dalle 16 alle 20

16-17: bambini

17-18: ragazzi

18-20: adulti



Sabato 25 e domenica 26 maggio: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20

10-11: bambini

11-12: ragazzi

12-13: adulti

14-15: bambini

15-16.30: ragazzi

16.30-20: adulti

costi:

bambini 10 Euro

ragazzi 15 Euro

adulti 15 Euro

Durata (per gruppo):

1 ora



Limite max (per gruppo):

20 pax

Workshop di calligrafia a cura di GEP Caserta

introduzione alla calligrafia gotica

alfabeto maiuscolo e minuscolo

dimostrazione sull'utilizzo di vari marker

2 ore costo 20 Euro

venerdì orari 16.00 – 18.00

sabato orari 10.00 - 12.00 / 15.00 -17.00

domenica 10.30 - 12.30 / 15.30 -17.30



LOOPERFEST DANCE BATTLE -Attività BreakDance - Power by Bandits

Domenica

11,00 - 12,00 WORKSHOP HIP HOP

12.00 - 13,00 WORKSHOP BREAKDANCE (max 30 persone)

13.00 - 14.30 pausa pranzo

15.00 - RISCALDAMENTO

16.00 - 17,00 ESIBIZIONI SU PALCO

17,00 - 19,30 BATTLE DI BREAKDANCE E HIP HOP



Per info, iscrizioni workshop e accrediti per gli eventi serali ? Info@kineticvibe.net



Sarà inoltre presente una sorprendente installazione a neon di Federico Ceruso in arte Pepemaniak, po-wered by Propaganda. L'arte, la maestria artigianale e l'illuminazione si fondono in un'armoniosa tempesta di design contemporaneo. Un'illuminazione avvolgente che simula l'effetto di una cascata di fulmini. All'in-terno di ogni tubo pulsano le vibranti energie del gas Argon.

Ogni lampada è un pezzo unico, porta con sé la storia e l'esperienza di installazioni scenografiche fatte nel corso del tempo.



Presente, poi, PROPAGANDA STORE pop up con pezzi unici, prototipi e memorabilia.



Ernyaldisko, leader nell’organizzazione delle Fiere del Disco in Italia, sbarcherà all’interno del Looperfest con un’ampia selezione dei migliori espositori d’Italia per una full immersion tra la musica di tutti i generi - metal, punk, psichedelia, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, can-tautorato italiano e molti altri.

Potrete vendere, scambiare e comprare dischi in vinile a 33,45 giri, cd, MIX avvalendovi del supporto e della professionalità degli espositori.



In anteprima saranno presentati i prodotti Spray a base d’acqua, innovazione della società ITAL G.E.T.E. che si impegna per la sostenibilità del nostro pianeta e il rispetto dell’ambiente. Questi spray sono proget-tati per essere praticamente inodori e adatti per applicazioni rapide, con un’applicazione opaca e ad asciugatura rapida. ITAL G.E.T.E. è specializzata nella formulazione e produzione di vernici spray. Ope-rando sul mercato da oltre 40 anni, la qualità dei nostri prodotti ha permesso uno sviluppo notevole sia a livello nazionale che internazionale, dove sono richieste prestazioni estremamente elevate.

ITAL G.E.T.E. ottimizza costantemente il processo di produzione delle vernici spray, riducendo il consu-mo di energia, carta e le emissioni di CO?. Questo impegno contribuisce a salvaguardare l’ambiente, i cittadini e i lavoratori. L’utilizzo di materiali riciclabili è importante per la salvaguardia dell’ambiente. Ricor-diamoci sempre di fare la raccolta differenziata e di contribuire alla riduzione dello spreco e dell’inquinamento!

Tutti invitati a venire a provare con l’artista Mr. Wany l’uso diretto di queste nuove bombole a base acqua che saranno lanciate tramite una Limited edition da parte di LOOPCOLORS.

Sarà presentata anche la lo Spray limited edition in collaborazione con Propaganda.



Durante la 3 giorni sarà dipinto il Container Italmondo.