Il museo del selfie dedicato all'amore: a Milano arriva LOVE

Milano festeggia San Valentino con una mostra dedicata agli innamorati, soprattutto a quelli a cui piace scattarsi le foto. Apre oggi lo spazio LOVE the immersive experience, una mostra che vuole rappresentare l'amore in tutte le sue declinazioni: per le persone, per il cibo, per l'arte e per se stessi. Un'area di 1.500 metri quadrati che ospita una serie di angoli 'instagrammabili' dove è possibili farsi fotografare o scattarsi selfie. Il claim è chiaro, spiegano all'ingresso, se negli altri musei non si possono scattare le foto o ci sono limitazioni, qui è proprio il contrario: è obbligatorio.

Il percorso espositivo si apre su alcuni rimandi artistici legati all'amore, da Banksy a Wharol, fino alla sala con i baci più famosi: Hayez, Klimt, Courbet. Qui "le nuove tecnologie sono al servizio dell'arte". Il primo spazio immersivo, quello più ampio, è quello della vasca di palline che sicuramente non è una novità, ma che si presta molto bene agli scatti in una sala illuminata dalla proiezione di opere d'arte.

L'amore in ogni sua forma è, per esempio, la "Dama con l'ermellino" di Leonardo che racconta l'affetto per gli animali. E, poi, quello per la natura anche se il corner a essa dedicato (con quello per l'amore per il cibo) sono decisamente più contenuti rispetto all'impatto iniziale. Le luci accompagnano il visitatore verso gli ultimi angoli per scattarsi le foto, per poi avere la possibilità di lasciare qualcosa di sé: un lucchetto o un messaggio da appendere.

L'esposizione fa parte del circuito di Next Museum che ha l'obiettivo di intrattenere e divertire con la cultura e l'arte, e che a Milano avevano già portato la mostra immersiva di Van Gogh e la Gold Experience di Klimt. LOVE sarà in mostra tutti i giorni fino al primo settembre in via Granelli 1 a Sesto San Giovanni. I biglietti sono acquistabili su TicketOne o in loco a partire da 15,70 euro.