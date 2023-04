"Non ci ferma nessuno": il tour motivazionale di Luca Abete arriva in Statale a Milano

Parola d'ordine: "Non ci ferma nessuno". Il prossimo 18 aprile, Luca Abete, storico inviato del tg satirico di canale 5, Striscia la Notizia, fa tappa alla Statale di Milano con il suo tour motivazionale univeritario ribattezzato, appunto, "Non ci ferma nessuno". "Il futuro è facile o difficile?" sarà la domanda a cui risponderanno i giovani dell'ateneo milanese, un quesito che nasce dal claim scelto per la nona edizione, “Il futuro non fa paura”.

Obiettivi della campagna sociale di Abete sono "valorizzare storie di resilienza" e "sensibilizzare i giovani verso tematiche sociali". "Milano da sempre è un laboratorio di comunicazione prestigioso e stimolante. Porteremo anche quest’anno la nostra sperimentazione dei linguaggi della comunicazione finalizzata alla diffusione di stimoli utili per tanti ragazzi in difficoltà. Occorre da un lato supportarli, dall’altro renderli autonomi con la consapevolezza che ognuno può farcela. - ha spiegato l'inviato di Striscia -. La differenza talvolta non la fa il talento, ma la capacità di resistere agli 'urti' della vita. Per questo parliamo non tanto di successi, ma di momenti difficili e come gestirli per non abbattersi e trarne addirittura vantaggi".

"Saranno gli studenti i protagonisti del Talk. - ha concluso Luca Abete -. Milano raccoglie ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia. Valorizzeremo le loro storie per infondere fiducia e celebrare il coraggio quotidiano di tanti giovani che affrontano il non sempre facile cammino universitario".

Durante il talk, previsto per le 12.30 nell'aula 10, sarà consegnato il premio "#NonCiFermaNessuno" ad uno studente o ex studente testimonianza di resilienza per i propri coetanei. Un premio simbolico, istituito per infondere coraggio.