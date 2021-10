Luca Milani presenta il suo nuovo album

Luca Milani presenta dal vivo il nuovo album, Warriors Grow Up And Die (Fragile Dischi) al Rock’n’Roll di Rho, venerdi 22 ottobre, a partire dalle ore 22.30. Per Luca Milani Warriors Grow And Die rappresenta una significativa svolta al culmine di una lunga carriera. Dopo l’esordio, giovanissimo, guidando i File, con cui ha prodotto l’EP Credo nei miracoli e l’omonimo album, incidendo per un’etichetta internazionale, la Zomba/Silvertone, Luca Milani si è costruito una solida reputazione alternando le atmosfere acustiche di Scars And Tatoos e Sin Train agli episodi più elettrici di Lost For Rock N Roll, Fireworks for Lonely Hearts e Idols uscito con la sigla Hellm. Warriors Grow And Die sceglie un equilibrio sonoro e un team in gran parte inedito di musicisti tra cui Evasio Muraro al basso, Fidel Fogaroli alle tastiere, nonché Daniele Denti alla produzione che contribuiscono a ridefinire i contorni delle nuove canzoni di Luca Milani, orientate in gran parte sull’idea di “crescere in pubblico” attraverso il rock’n’roll. Un disco che richiama gli eroi e i punti di riferimento di Luca Milani, a partire dall’intensa dedica a Scott Weiland (Stone Temple Pilots) in Dear Scott, ma che si conferma un notevole passo avanti nello sforzo di cercare una via personalissima nella scrittura e nell’interpretazione delle canzoni.

