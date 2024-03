Luca Sára Rózsa: secrets

ABC ARTE è lieta di annunciare la prima mostra personale in Italia della giovane artista ungherese Luca Sára Rózsa dal titolo “Secrets”, a cura di Domenico de Chirico.



Proseguendo il percorso intrapreso da ormai circa vent'anni, al fianco di maestri internazionali del Novecento legativalle Neoavanguardie, avviato ab origine nella sua tradizionale e storica galleria genovese, ABC ARTE apre adesso le porte della più recente sede meneghina, chiamata ABC-ARTE ONE OF, a giovani artisti provenienti da tutto il mondo, dal Brasile al Congo, passando per la Francia, l'Ungheria, gli Stati Uniti e così via.



Ad inaugurare questo nuovo ciclo espositivo variopinto è Secrets, mostra personale di Luca Sára Rózsa, nata nel 1990 a Budapest, città in cui ancora oggi vive e lavora, che, attraverso queste opere inedite, realizzate mediante un sapiente utilizzo sia di olio su tela sia di inchiostro su carta, analizza il complesso significato della vita umana come mezzo di realizzazione della propria individualità. Appellandosi al ciclo eterno della vita, Rózsa ripercorre le tappe dell'iconografia religiosa in cui figure enigmatiche si bagnano, si abbracciano, si nutrono o riposano, assumendo pian piano le sembianze di mammiferi. Una ciclicità della vita da intendersi come uno spazio di eterno infinito, laddove non esiste un prima e un dopo, ma solamente un hic et nunc che non esita a fondersi amabilmente con la natura.



A sostegno di quell’ audacia sperimentale che ha da sempre caratterizzato le avanguardie storico-artistiche, laddove nuove discipline e indirizzi di pensiero hanno trovato terreno fertile così da potersi manifestare liberamente, ABC ARTE decide, così, di affidarsi al vivido potere espressivo di artisti della nuova generazione, nella speranza di poter contribuire a riscrivere i codici di un inedito, raffinato e sempre più sorprendente "linguaggio parodistico” nell’ambito dell’arte contemporanea, rimarcando il suo aspetto più materico. Pertanto, così come nella Neoavanguardia, anche in questo caso si vuole favorire la connivenza delle personalità più differenti che portano avanti, seppur autonomamente, la loro battaglia in nome della propria concezione di arte, adattandola a ideologie ed esperienze del tutto personali.



Una pubblicazione bilingue, ABC-ARTE edizioni, sarà realizzata con testo di Domenico de Chirico e un ricco apparato documentale.