Nel Milanese torna la 'lusiroeula', la passeggiata per ammirare le lucciole

'Lusiroeula' di ritorno nel Milanese. Al bosco di Vanzago, oasi protetta dal Wwf, arrivano le passeggiate notturne per ammirare le lucciole in amore.

Da lunedì 7 a domenica 13 giugno adulti e bambini potranno prendere parte a un'escursione guidata in notturna per assistere allo spettacolo dei 'coleotteri luminosi'. Per accedere è necessario prenotare scrivendo all'indirizzo email boscovanzago@wwf.it. Il costo della visita guidata va da 4 (per i soci Wwf) a 10 euro. Di seguito la locandina dell'evento con maggiori info.

