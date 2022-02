Un aperitivo tra oroscopi e creazioni di moda

L'evento si svolgerà presso l'enoteca Svinazzando a City Life, a Milano il giorno di San Valentino, 14 Febbraio 2022. Durante questo evento saranno presentati accessori di moda, in particolare porta tessere personalizzati con il segno zodiacale e delle borse del brand Lucrezia Kauffmann. L'evento è organizzato attraverso una collaborazione tra il brand di moda e un artista. Ogni segno zodiacale avrà un QR code associato collegato a un link dove verrà visualizzato un cartoon creato fotogramma per fotogramma dall'artista. In questo cartoon si riprende in stile pop-art la concezione della personalità del segno zodiacale in questione, associato al porta tessere personalizzato. Inoltre, in occasione dell'evento sarà disponibile la lettura dell'oroscopo attraverso l'ausilio di carte e computer fatto da un astrologo da noi selezionato e incaricato per l'occasione. Il locale ospitante, Svinazzando, darà a disposizione la location per questo evento che si terrà in orario aperitivo dalle 19:00 alle 21:00 nella parte esterna, zona di passaggio abbastanza trafficata. Inoltre, in collaborazione con Svinazzando, saranno vendute delle bottiglie anch'esse personalizzate con il segno zodiacale e il rispettivo video cartoon associato, sempre visionabile tramite la scannerizzazione del QR code.