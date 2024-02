Al Parco Sempione torna il Luna Park Meneghino (con oltre 60 attrazioni)

Sabato 10 febbraio torna a Milano il Luna Park Meneghino, con ben 62 attrazioni imperdibilil e l'Explorer, "una nuova giostra di pura adrenalina" come scrivono gli organizzatori. L'inaugurazione è prevista sabato alle ore 15.

Il Luna Park resterà in città fino a domenica 10 marzo.

Il Luna Park

Dopo le 150mila presenze registrate nell'edizione precedente, il luna park si prepara a ripetere il successo, colorando il parco con sessantadue attrazioni tra divertimento e adrenalina. Il Luna Park Meneghino è pronto così a far divertire nuovamente Milano, consolidando la sua posizione come un'icona intramontabile dell'intrattenimento del capoluogo lombardo.

«L’affluenza del 2023 - racconta Alessandro Zanfretta, uno dei gestori del Luna Park Meneghino - è una delle più importanti degli ultimi vent’anni. Il luna park ha contato anche la partecipazione di diverse celebrità che si sono divertite tra le tante attrazioni del parco divertimenti, tra cui Chiara Ferragni, Fedez, Melissa Satta, Barbara D’Urso, Federica Nargi, Juliana Moreira, Edoardo Stoppa e Luigi Berlusconi. Ancora una volta - prosegue Zanfretta - siamo fiduciosi che il Luna Park Meneghino, con la sua storia ultracentenaria nell'intrattenimento milanese, dimostrerà di meritare l’Ambrogino d’oro e altri prestigiosi riconoscimenti».

La nuova giostra

Da sabato 10 febbraio a domenica 10 marzo 2024, il Luna Park Meneghino si rinnova presentando l’Explorer, una nuova giostra di pura adrenalina che si aggiunge alle 62 attrazioni disposte da via Gadio all'Arena Civica. In aggiunta alla grande novità del 2024, il Luna Park Meneghino accoglie nuovamente l’Espana e il Max, assenti da qualche anno a Parco Sempione.

Lo Street Food

Oltre alle giostre, i visitatori possono godere di angoli dedicati allo street food per concedersi una pausa gustosa. Durante il periodo di apertura, diversi eventi collaterali arricchiscono l'atmosfera festosa.

In particolare, venerdì 8 marzo, in occasione della festa della donna, la mascotte del luna park distribuisce mimose a tutte le visitatrici e, a discrezione dei singoli gestori, le partecipanti hanno anche la possibilità di usufruire di uno sconto sulle attrazioni. In programma, inoltre, una giornata dedicata alle persone con disabilità, in cui possono accedere gratuitamente al parco divertimenti.

Informazioni utili

Il Luna Park Meneghino rimane a Parco Sempione fino a domenica 10 marzo e apre al pubblico nei seguenti orari: giorni feriali: 14 - 19.30 e giorni festivi e prefestivi: 10 - 20.