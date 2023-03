Il luna park gratis per gli studenti delle scuole milanesi

Ingresso e giostre gratis. Martedì 7 marzo 2023 (dalle 15 alle 19) il tradizionale luna park meneghino di Parco Sempione di Milano ospita una festa dedicata ai bambini e ai ragazzi del quartiere. Piu? di 3mila bambini e ragazzi dalle scuole materne fino alle scuole medie affolleranno il luna park dove potranno divertirsi gratuitamente sulle giostre fino alla chiusura della grande festa, prevista per le 19.

Tutto questo sara? reso possibile grazie ai biglietti gratuiti messi a disposizione dai gestori delle giostre e distribuiti attraverso genitori, oratori e associazioni della zona. L'intento della grande festa e? quello di ringraziare il quartiere per l'ospitalita? e, proprio attraverso questo momento di condivisione e di festa, mostrare che la tutela ambientale e sociale del Parco Sempione e del tradizionale divertimento dei milanesi possono coesistere.

"Chiunque lo desidera - si appellano gli organizzatori del luna park - potra? poi firmare una petizione rivolta al sindaco di Milano in cui si ribadisce il principio di una coesistenza che va avanti da decenni (tranne il fermo di alcuni anni causa epidemia di Covid). La petizione puo? essere sottoscritta nell'apposito gazebo situato all'interno del Parco per tutto il periodo di presenza del parco, e cioe? fino al 12 marzo".

Il luna park meneghino rappresenta un vero e proprio pezzo di storia dell’intrattenimento milanese, da oltre un secolo. Dopo gli stop negli anni scorsi a causa della pandemia, la struttura è tornata a Parco Sempione con più di sessanta attrazioni, che si sviluppano da via Gadio all’Arena Civica. Giostre di pura adrenalina e intrattenimento per tutta la famiglia, con angoli di street food e golosità. Il luna park meneghino è aperto a Parco Sempione fino a domenica 12 marzo 2023 nei giorni feriali dalle 14 alle 19.30 e in quelli festivi e prefestivi dalle 10 alle 20.