“I lunghi musi di Gabriele d’Annunzio” racconta le vicende dell’autore pescarese inerenti a una delle sue più grandi passioni: i levrieri, in particolare i greyhound. Attraverso lettere e documenti storici, questo volume espone efficacemente tutto ciò che lega d’Annunzio al mondo cinofilo: la sua passione per questi animali; la dedizione con cui li allevava e allenava; il suo coinvolgimento nell’ambiente del coursing; le amicizie e gli amori nati attorno a questo interesse e condiviso da altre persone, soprattutto membri della buona società francese. Tutti gli avvenimenti sono esposti in ordine cronologico, con approfondimenti sul periodo della Capponcina e sul periodo di francese, mentre gli anni della guerra non sono trattati in quanto, per ovvi motivi, non era in grado di dedicare tempo ai suoi amati cani; il tutto arricchito con foto d’epoca e documenti autografi inediti. La presentazione ufficiale si svolgerà il giorno 11 Luglio 2021 presso Villa Borghi in Varano Borghi - VA