Il giorno 11 luglio 2021, presso Villa Borghi, in Varano Borghi (piazzetta Borghi,1), splendida residenza della famiglia omonima, avrà luogo un evento dedicato ai levrieri: i cani che la famiglia amava ed allevava. Occasione di questo avvenimento è la ricerca, curata da Sonia Ragno e Angelo Anselmi, relativa ai cani che furono di d’Annunzio, i quali si possono far risalire fino all’allevamento Borghi. Durante la giornata, che prevedrà anche una esposizione cinofila amatoriale, si svolgerà la prima presentazione del volume ‘I lunghi musi di Gabriele d’Annunzio’ da parte degli stessi curatori.



PACCHETTI PROPOSTI:

• OPEN SHOW (Iscrizione all’esposizione amatoriale x1 soggetto): 15,00€

• BRUNCH (1 coperto): 26,00€

• COMPLETO (Brunch x1 + Iscrizione Open Show x1 + omaggio): 40,00€

Ora di inizio dell'incontro ore 9:00 termine previsto ore 17:00.



Per poter partecipare è gradita la prenotazione e pagamento anticipato sia del Brunch che per l’Open Show. Questo per garantire il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza anti COVID.Prenotazioni e info pagamenti entro il 04/07/2021 al numero 3271435461