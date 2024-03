Lyapis trubetskoy a milano

La band di origine bielorussa Lyapis Trubetskoy, una delle più importanti nel panorama rock dell'Europa dell'Est, ha attraversato un'evoluzione musicale significativa in oltre trent'anni di storia, passando da allegre e spensierate composizioni a un punk rock senza compromessi, che ispira persone in tutto il mondo a difendere la propria libertà e i propri punti di vista.



Guadagnando notevole popolarità nell'ex Unione Sovietica e nei paesi dell'Europa orientale, i Lyapis Trubetskoy hanno calcato numerosi palcoscenici, inclusi prestigiosi festival come quello di Sziget in Ungheria.



I testi delle loro canzoni affrontano spesso tematiche sociali, politiche e culturali, toccando argomenti quali la libertà individuale, l'oppressione, l'identità nazionale e la vita quotidiana. Un elemento distintivo della band è la loro indipendenza dalle case discografiche sin dall'inizio, unita all'impegno politico contro il regime bielorusso, che ha portato i membri a emigrare dal loro paese.