Mädchenchor am Dom und St. Quintin e il Mainzer Domchor in concerto

L’Associazione Internazionale Amici della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra, in collaborazione con il Pontificio Istituto di Musica Sacra, presenta il Mädchenchor am Dom und St. Quintin e il Mainzer Domchor, rispettivamente coro femminile e coro di voci bianche del Duomo di Magonza, in un concerto esclusivo che li vedrà esibirsi nella splendida cornice del Duomo di Milano, il 27 dicembre 2023 alle ore 16:30.

Con la loro pluridecennale attività, le due formazioni vantano concerti e tournée nelle più belle cattedrali europee e un repertorio prestigioso che spazia dal canto gregoriano a composizioni sacre di autori contemporanei. All’organo, il maestro Lutz Brenner. Il podio vedrà alternarsi i maestri Karsten Storck e Michael Kaltenbach.



L’ingresso è libero e gratuito fino al raggiungimento della massima capienza dei posti.



