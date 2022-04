Da made4art le "radici nella tempesta" di Andrea Tirindelli

In mostra presso MADE4ART l’omonima serie di opere inedite realizzate nei boschi del Trentino dal fotografo lombardo, con passione, poesia e un profondo rispetto nei confronti dell’ambiente. “Radici nella tempesta” documenta il disastroso risultato provocato della tempesta Vaia nell’autunno del 2018, quando l’evento meteorologico si è riversato sul Triveneto e nelle zone limitrofe abbattendo una notevole quantità di alberi tramite forti raffiche di vento e pioggia persistente. Partendo da uno stato emotivo iniziale di sgomento, sofferenza e compassione, Andrea Tirindelli ha potuto sperimentare la forza distruttrice della natura, ma anche la sua capacità di rigenerazione, di fronte a un contesto apparentemente immutabile ed eterno com’è il paesaggio montuoso.

“C’è in tutto questo un’epica della natura e della sua potenza catartica” è la riflessione dell’artista, che ha voluto fissare con l’obiettivo scorci di grande effetto scenico e forte rilevanza estetica, inserendo nella composizione una croce di legno, simbolo in questo caso scevro di connotati religiosi ma capace efficacemente di incarnare, attraverso la propria profonda carica spirituale, una particolare condizione e un messaggio importante. Il titolo della serie si riferisce alla situazione di incertezza, smarrimento e disfacimento che sta interessando il pianeta: attraverso la rappresentazione di quell’evento Andrea Tirindelli allude non solo allo sconvolgimento climatico, ma anche a quello dei valori dell’uomo, che sembrano perduti, alle nostre radici, anch’esse nel pieno della tempesta. Caratterizzato da una esplicita volontà di sensibilizzazione nei confronti delle tematiche ambientali, il progetto si configura come un invito al rispetto della natura, alla tutela del mondo che ci circonda e a riflettere sulla crisi valoriale che la società contemporanea sta attraversando in questi tempi tormentati.



Andrea Tirindelli. Radici nella tempesta

a cura di Elena Amodeo, Vittorio Schieroni

14 aprile - 15 maggio 2022

Opening su invito giovedì 14 aprile ore 17 - 20

Lunedì ore 15 - 19.30, martedì - venerdì ore 10 - 19.30, sabato ore 15 - 18

Lo spazio resterà chiuso dal 16 al 18 e dal 25 al 30 aprile

Esposizione visitabile su appuntamento

Si invita a verificare sempre sul sito Internet di MADE4ART eventuali aggiornamenti sugli orari e le modalità di accesso allo spazio

Catalogo della Collana MADE4ART disponibile in sede e scaricabile gratuitamente da www.made4art.it



