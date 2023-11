Madonna in concerto (sold out) a Milano per l'unica data italiana

Prezzo non disponibile

Giovedì 23 e sabato 25 novembre la regina del pop Madonna torna in concerto a Milano, al Mediolamum Forum di Assago.

L'artista si esibirà all'interno del suo The Celebration Tour.

La tappa milanese

Doppia data milanese, quindi, l'unica tappa italiana della grande artista, rirpresa da poco da uno stop forzato a causa di gravi problemi di salute.

Il concerto (sold out) sarà una grande occasione per ascoltare i brani più iconici dell’artista femminile che ha venduto più biglietti in tutto il mondo.