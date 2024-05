La rassegna teatrale Venite a trovarci giunge alla dodicesima edizione ed è organizzata da G.O.S.T. A.P.S. in collaborazione con la parrocchia S. Antonio di Padova di Cascina del Sole di Bollate (MI), con il patrocinio e il sostegno del Comune di Bollate – Assessorato alla Cultura e Pace e con il patrocinio e il sostegno di Fondazione Cariplo.



Siamo arrivati all’ultimo appuntamento della stagione e giovedì 23 maggio 2024 alle ore 21:00 il palco dell’Auditorium Don Bosco di aprirà per lo spettacolo Madri interrotte. produzione G.O.S.T. per la regia di Lara Panighetti. Aiuto regia Sara Minotti. Costumi Nico Schiavone. Scenografia Andrea Limonta. In scena Roberta Cavalleri, Katia Calati, Raffaella De Martino e Valeria Pini.



Lo spettacolo teatrale sarà seguito da un dibattito sull'essere madre nella società odierna a cura della Dott.ssa Gaia Tonetto, psicologa e psicoterapeuta e della Dott.ssa Sabrina Allegra, ostetrica del centro Universo Donna di Arese.



Quattro vite, quattro donne Valeria, Chiara, Fedya e Veronica diverse e apparentemente inconciliabili, ma una comune profonda sofferenza che le unisce. Si trovano a condividere spazio, caos e ordine, liti e confessioni, dolori e gioie e a scoprire che anche in carcere possono nascere relazioni importanti e autentiche.



“Madri Interrotte” è uno spettacolo forte, provocatorio: quattro donne, quattro opposti mondi femminili, chiuse in un centro di recupero, si confrontano sul senso della felicità e del desiderio, sul passato, sulle relazioni familiari e su quel tabù infranto, indicibile: l’infanticidio. Con delicatezza, senza condannare né giustificare, senza scabrosità, la regista ha messo in scena uno spettacolo che lascia invece emergere le voci delle madri e del loro amore interrotto, lascia che siano i non detti, le veloci battute, il gioco di luci, i quadri a suggerire la complessità dei sentimenti, della relazione e del fragile momento in cui da una donna nasce, o non nasce, uno madre.



La mediazione del teatro e della parola sono Io strumento più potente per metterci in contatto con “l'affascinante sconosciuto”: la nostra anima, le nostre paure, le nostre risorse.



Il progetto incontra due realtà che mettono la relazione al centro del loro agire: da una parte l'Associazione Culturale G.O.S.T. che da anni si occupa di formazione teatrale, dall'altra il centro Universo Donno di Arese, che si occupa di accompagnare le donne nelle fasi delicate più della loro vita. Due realtà che sembrano distanti ma che hanno in comune l'obiettivo dell'ascolto e del benessere della persona, in un progetto che intercetta la necessitò, sempre più sentita, di incontro, di accoglienza e di condivisione anche con la coppia genitoriale.



I biglietti sono in vendita tramite il circuito vivaticket e si possono quindi acquistare presso le loro rivendite e online sul sito www.vivaticket.com oppure presso l’Auditorium Don Bosco la sera dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.



Il costo dei biglietti è il seguente:

• intero 12 €

• ridotto (under 18, soci CRAL Comune di Bollate, CRAL ASST Rhodense, C.E.B., G.O.S.T. e U.I.L.T.) 10€



La rassegna, sotto la direzione artistica di Omar Mohamed, Lara Panighetti e Alessandro Audino è stata organizzata in collaborazione con la parrocchia S. Antonio di Padova e si svolgerà presso l’”Auditorium Don Bosco”, in via C. Battisti 14 – Cascina del Sole, Bollate (MI).



Per informazioni inviare una mail a info@teatrogost.it oppure chiamare il numero 333 9125100.



Tutte le informazioni sul nostro sito www.teatrogost.it



A questo punto non ci resta che dirvi... VeniTE A TROvarci!



Fondazione Cariplo sostiene progetti di utilità sociale legati ad arte e cultura, ambiente, servizi alla persona e ricerca scientifica in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola. Dal 1991 promuove la vita delle comunità, sostenendo i soggetti non profit che operano sul territorio e che sono più vicini ai bisogni delle persone. Le distanze all’interno delle nostre comunità stanno aumentando, rendendole più frammentate e fragili: oggi più che mai invece c'è bisogno di accorciare queste distanze per avere comunità forti e inclusive, per sostenere la vita delle persone e per avere istituzioni robuste, in grado di contemperare le diverse esigenze e orientare le risorse e le scelte verso un futuro migliore per tutti e in cui tutti possano riconoscersi. In questi 30 anni di vita, Fondazione Cariplo ha reso possibile la realizzazione di 35.600 progetti donando al territorio oltre 3,6 miliardi di euro.



Ulteriori informazioni sul sito www.fondazionecariplo.it