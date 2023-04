Mamme e bimbi eco-runners per un giorno in Stazione Centrale si fa “urban plogging” con centrale district

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Mamme e bimbi del quartiere della Stazione centrale sono stati i grandi protagomnisti della terza edizione del Plogging Urbano organizzato dal Comitato Centrale District per liberare la zona dai rifiuti correndo. L’appuntamento con il plogging, pratica nata in Svezia che consiste nel raccogliere rifiuti correndo (o camminando velocemente), è stato un successo di presenze questa mattina, I partecipanti sin sono mossi da piazza della Repubblica 20, davanti al Westin Palace, muniti di tutto l’occorrente necessario alla raccolta grazie alla partnership con Amsa: guanti, pinze e sacchetti. In pettorina rosa, colore simbolo del Comitato che vede insieme tutti i più grandi alberghi ed esercizi commerciali del quartiere, hanno percorso pulendo la grande arteria di via Vittor Pisani da piazza Repubblica alla Stazione passando sotto i portici e nelle vie adiacenti. Al termine, premiazione a chi ha raccolto più rifiuti. Per questa terza edizione, grazie alla collaborazione con il Network di Radiomamma, sono state coinvolte anche le scuole e le mamme della zona per dare all’iniziativa una valenza educativa rivolta soprattutto ai più piccoli dai sette anni in su.