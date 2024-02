Manifesta. Un monologo di e con Valentina Lattuada

Un flusso di coscienza tra le paure e i dubbi dell’Ego e i riflessi dell’Io frammentato di una Mental Coach che cerca disperatamente di ricomporsi, raccogliendo i pezzi nel bagno di un centro congressi, durante un attacco di panico pochi minuti prima di salire sul palco di un TED come speaker motivazionale.

Una parabola del Sè che si fa strada nel linguaggio quasi onirico del subconscio, una spirale dove si intrecciano visioni, voci, momenti comici, alcune frasi in idiomi diversi, canzoni e attimi drammatici, terrificanti per il bambino interiore.

Un dialogo interiore serrato, una resa dei conti all’ultimo colpo, premio l’incontro col proprio potere personale e l’allineamento al proprio Daimon.



