La grande manifestazione per il Ddl Zan a Milano contro l'odio omotransfobico

Il gruppo di attivisti Sentinelli di Milano organizza, sabato 8 maggio, una grande manifestazione all'Arco della Pace a favore dell'approvazione del Ddl Zan contro l'odio omotransfobico, la misoginia e l'abilismo.

Il motto della mobilitazione è chiaro, chiarissimo: "Il tempo è scaduto". "Approvato alla Camera il 4 novembre, il disegno di legge è fermo da mesi in Senato, ostaggio di un ostruzionismo insopportabile. A più di 25 anni dalla prima proposta di legge, mentre continuano aggressioni e violenze, qualcuno cerca ancora di negare la realtà. Abbiamo già detto e ridetto tutto, spiegato e rispiegato. Non serve un lungo manifesto politico, bastano due parole: tempo scaduto", hanno spiegato "I sentinelli".

La manifestazione si terrà all'Arco della Pace per permettere il distanziamento previsto dalle norme anti-covid. In piazza è prevista la presenza del "papà" della legge, il deputato del Pd Alessandro Zan. Il sindaco Beppe Sala, invece, pur appoggiando idealmente l'iniziativa, ha comunicato che non sarà presente poichè sarà in stretto contatto con questura e prefettura per seguire da vicino gli sviluppi di ordine pubblico del match casalingo dei neo campioni d'Italia dell'Inter.

Tante le sigle che hanno aderito all'evento. Qui un elenco in continuo divenire:

Casa Comune

Lesbicx rete lesbica intersezionale

Camera del lavoro CGIL Milano

Arcigay Orlando - Brescia

Da' voce al rispetto

WeWorld

CIAI

Orsi italiani

Diversity

Terre des Hommes

Agedo Milano

Amnesty International - Italia

ANPI Provinciale di Milano

ANED Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti

Rainbowling Milano

Sinistra Italiana - Milano

NoLo4Kids

Circolo UAAR Milano

Associazione Famiglie Arcobaleno

Razzismo Brutta Storia

Milano Quidditch ASD - Milano Gators

Pride Sport Milano

Porti aperti e permesso di soggiorno per tutti e tutte

Milano Unita

PD Milano Metropolitana

ActionAid Italia

Rete Italiana Antifascista

Movimento Antirazzista Italiano

6000 Sardine Milano

Brianza Oltre l'Arcobaleno

Possibile Milano

Orgoglio in Comune - Milano

Memoria Antifascista

Possibile LGBTI +

Possibile

All Out

Rete Scuole Senza Permesso

Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, Circolo di Milano

Associazione NICHE

Checcoro

Libreria Antigone

The Good News Female Gospel Choir

PoliEdro

PRC Federazione di Milano

Coming-Aut - LGBTI+ Community Centre

Socialisti di Milano, PSI Milano, Socialisti in Movimento

ACET, Associazione per la Cultura e l'Etica Transgenere

PCL Milano

Milano In Azione

Rete Brianza Pride

Milano in Comune

Medicina Solidale

Verdi - Europa Verde Milano

Associazione Naga - Milano

Progetto donne verdi - Milano

Sinistra Anticapitalista Milano

Volt Milano

Uomini per le Donne Piacenza

Mixed LGBTI

Il Grande Colibrì

Lato B - l'altro lato di Milano