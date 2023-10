Mille giorni di Navalny, la manifestazione a Milano

Il 15 ottobre 2023 il dissidente russo Alexei Navalny avrà passato 1.000 giorni da recluso. Detenuto in un carcere di massima sicurezza, a breve verrà trasferito in una cella singola per un anno. Questo è il prezzo che paga per la sua lotta contro il regime di Vladimir Putin.

Altre centinaia di persone hanno pagato con la propria libertà il fatto di aver detto liberamente la verità. E migliaia di cittadini russi rischiano di finire in carcere per molti anni avendo in corso processi penali. Sono tutti le vittime del regime fascista dello stato russo.



Il 15 ottobre i Russi liberi scenderanno in piazza in tante città del mondo per manifestare il sostegno a tutti i prigionieri politici e chiedere alle autorità internazionali di aiutarci nella nostra lotta. A Milano l'appuntamento è in piazza dei Mercanti, dalle 13:00 alle 15:00.