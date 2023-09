"Peace is everyone's business": i russi liberi manifestano contro la guerra a Milano

La manifestazione della Comunità dei Russi Liberi, in occasione della Giornata Internazionale della Pace istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si svolgerà a Milano, in piazza Cordusio, giovedì 21 settembre, dalle 18:30 alle 20:00.



"L’obiettivo principale di questa protesta pacifica e? sensibilizzare i politici, i media e l’opinione pubblica in Italia riguardo l'invasione della Russia in Ucraina. Vogliamo chiedere al parlamento italiano ed europeo di smettere di negoziare con il presidente russo Vladimir Putin, dichiarato un criminale di guerra al livello internazionale, e di attuare sanzioni contro altri ufficiali russi responsabili della guerra in Ucraina", si legge nel comunicato degli organizzatori.



"Purtroppo, ancora oggi Mosca è uno dei cinque membri permanenti del Consiglio Onu, con diritto di veto, il quale le permette di bloccare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’Onu anche contro la Russia stessa. L’Ucraina si oppone alla membership della Russia nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nella Giornata Internazionale della Pace sosteniamo l’Ucraina in questa richiesta. È assolutamente inaccettabile che la Russia dittatoriale occupi questo seggio mentre sta conducendo una guerra contro l’Ucraina indipendente e sovrana, uccidendo migliaia di civili", si legge ancora nel comunicato.



"Senza la vittoria dell’Ucraina non ci sarà mai una pace giusta e stabile. La “Comunità dei Russi Liberi” si oppone quindi all’aggressione attuale della Russia nei confronti dell’Ucraina, nonché a tutte le aggressioni contro altri popoli e nazioni nel passato (basta ricordare Moldova, ?e?enia, Georgia, Siria, ecc.) considerando la Russia uno stato terrorista, e chiede all’Unione Europea e all’Italia di aiutare l’Ucraina in ogni modo possibile, compresa la massima fornitura di armi e aiuti umanitari. Invitiamo il governo italiano a non sottovalutare la minaccia nucleare rappresentata dalla Russia, nonché a considerarla sufficiente per eliminare o neutralizzare i terroristi con qualsiasi mezzo a disposizione dell’Italia", conclude la nota degli organizzatori.